Alstom Aktie
Marktkap. 11,79 Mrd. EURKGV 66,25 Div. Rendite 0,00%
WKN A0F7BK
ISIN FR0010220475
Symbol AOMFF
Alstom Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Alstom von 10 auf 11,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Markt scheine ein starkes Wachstum der Industrieproduktion fest einzupreisen, schrieb Analyst Vladimir Sergievskiy in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse zur Berichtssaison der Investitionsgüterkonzerne. Im Elektronikbereich sieht er aber eher Anzeichen einer Spätkonjunktur und im breiteren Industriesektor nur uneinheitliche Erholungsanzeichen. Seine wichtigsten Overweight-Empfehlungen mit Blick auf die anstehende Berichtssaison zum vierten Quartal sind Legrand, Epiroc, Atlas Copco, Schindler Holding, Alfa Laval und Kion./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 16:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Alstom Underweight
|Unternehmen:
Alstom S.A.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
11,50 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
25,53 €
|Abst. Kursziel*:
-54,95%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
25,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-55,17%
|
Analyst Name:
Vladimir Sergievskiy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
23,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Alstom S.A.
|13.01.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.01.26
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|05.01.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Alstom Kaufen
|DZ BANK
