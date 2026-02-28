DAX 24.783 -2,0%ESt50 6.007 -2,1%MSCI World 4.535 -0,5%Top 10 Crypto 8,5575 +4,0%Nas 22.668 -0,9%Bitcoin 56.403 +1,0%Euro 1,1731 -0,4%Öl 78,53 +8,3%Gold 5.393 +2,2%
TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Februar
NVIDIA-Aktie in der Kritik: Goldman Sachs sieht keinen BIP-Effekt durch KI
Swiss Re Aktie

Marktkap. 41,34 Mrd. EUR

KGV 10,08 Div. Rendite 4,63%
WKN A1H81M

ISIN CH0126881561

Aktie in diesem Artikel
Swiss Re AG
148,70 EUR -0,95 EUR -0,63%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Swiss Re mit einem Kursziel von 118 Franken auf "Underperform" belassen. Ein umfangreicherer Aktienrückkauf sei zwar "nice to have", verändere die Lage aus Investorensicht aber nicht grundlegend, schrieb Ben Cohen am Sonntag. Der Experte sieht bei Munich Re bessere Wachstumsperspektiven und bei der französischen Scor eine niedrigere Bewertung./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2026 / 17:30 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Swiss Re AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
118,00 CHF
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
135,25 CHF		 Abst. Kursziel*:
-12,75%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
135,25 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-12,75%
Analyst Name:
Ben Cohen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
131,14 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Swiss Re AG

11:16 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
27.02.26 Swiss Re Neutral UBS AG
27.02.26 Swiss Re Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.02.26 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
27.02.26 Swiss Re Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

