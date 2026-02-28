Swiss Re Aktie
Marktkap. 41,34 Mrd. EURKGV 10,08 Div. Rendite 4,63%
WKN A1H81M
ISIN CH0126881561
Symbol SSREF
Swiss Re Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Swiss Re mit einem Kursziel von 118 Franken auf "Underperform" belassen. Ein umfangreicherer Aktienrückkauf sei zwar "nice to have", verändere die Lage aus Investorensicht aber nicht grundlegend, schrieb Ben Cohen am Sonntag. Der Experte sieht bei Munich Re bessere Wachstumsperspektiven und bei der französischen Scor eine niedrigere Bewertung./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2026 / 17:30 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Swiss Re
Zusammenfassung: Swiss Re Underperform
|Unternehmen:
Swiss Re AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
118,00 CHF
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
135,25 CHF
|Abst. Kursziel*:
-12,75%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
135,25 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-12,75%
|
Analyst Name:
Ben Cohen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
131,14 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Swiss Re AG
|11:16
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Swiss Re Neutral
|UBS AG
|27.02.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:16
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Swiss Re Neutral
|UBS AG
|27.02.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|17.11.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|11:16
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|30.01.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Swiss Re Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.01.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Swiss Re Neutral
|UBS AG
|27.02.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Swiss Re Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.