Swiss Re Aktie
Marktkap. 41,35 Mrd. EURKGV 10,21 Div. Rendite 4,74%
WKN A1H81M
ISIN CH0126881561
Symbol SSREF
Swiss Re Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Swiss Re von 135 auf 131 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Will Hardcastle untersuchte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Reserven des Rückversicherers im Bereich der Schaden- und Unfallversicherungen. Die Daten hätten ausreichend Anhaltspunkte dafür gegeben, dass seine Erwartungen hinsichtlich der Freigabe der Reserven erfüllt werden können. Seine Gewinnschätzung je Aktie für 2026 veränderte er nur leicht. Für 2027 und 2028 jedoch kürzte er sie um ein respektive vier Prozent. Dies begründete der Experte mit den Margenperspektiven im Schaden- und Unfallbereich./rob/tih/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 22:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Swiss Re
Zusammenfassung: Swiss Re Neutral
|Unternehmen:
Swiss Re AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
131,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
129,75 CHF
|Abst. Kursziel*:
0,96%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
129,90 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
0,85%
|
Analyst Name:
Will Hardcastle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
128,71 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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