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UBS AG

Swiss Re Neutral

14:16 Uhr
Swiss Re Neutral
Aktie in diesem Artikel
Swiss Re AG
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Swiss Re von 135 auf 131 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Will Hardcastle untersuchte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Reserven des Rückversicherers im Bereich der Schaden- und Unfallversicherungen. Die Daten hätten ausreichend Anhaltspunkte dafür gegeben, dass seine Erwartungen hinsichtlich der Freigabe der Reserven erfüllt werden können. Seine Gewinnschätzung je Aktie für 2026 veränderte er nur leicht. Für 2027 und 2028 jedoch kürzte er sie um ein respektive vier Prozent. Dies begründete der Experte mit den Margenperspektiven im Schaden- und Unfallbereich./rob/tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 22:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Swiss Re

Zusammenfassung: Swiss Re Neutral

Unternehmen:
Swiss Re AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
131,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
129,75 CHF		 Abst. Kursziel*:
0,96%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
129,90 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
0,85%
Analyst Name:
Will Hardcastle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
128,71 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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23.03.26 Swiss Re Underweight Barclays Capital
10.03.26 Swiss Re Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.03.26 Swiss Re Sell Goldman Sachs Group Inc.
02.03.26 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
27.02.26 Swiss Re Neutral UBS AG
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