Swiss Re Aktie
Marktkap. 45,39 Mrd. EURKGV 13,69 Div. Rendite 4,58%
WKN A1H81M
ISIN CH0126881561
Symbol SSREF
Swiss Re Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen mit einem Kursziel von 150 Franken auf "Buy" belassen. Das starke Sach- und Haftpflichtgeschäft sei durch die Entwicklung im Bereich Lebensversicherungen teilweise getrübt worden, schrieb Will Hardcastle am Freitag. Insgesamt sei der Quartalsbericht aber positiv zu werten./rob/mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 07:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Swiss Re
Zusammenfassung: Swiss Re Buy
|Unternehmen:
Swiss Re AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
150,00 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
148,55 CHF
|Abst. Kursziel*:
0,98%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
148,30 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
1,15%
|
Analyst Name:
Will Hardcastle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
140,80 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
