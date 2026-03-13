HUGO BOSS Aktie

37,32 EUR -0,03 EUR -0,08 %
Marktkap. 2,55 Mrd. EUR

KGV 10,00 Div. Rendite 0,11%
WKN A1PHFF

ISIN DE000A1PHFF7

Symbol HUGPF

RBC Capital Markets

HUGO BOSS Sector Perform

08:01 Uhr
HUGO BOSS Sector Perform
HUGO BOSS AG
37,32 EUR -0,03 EUR -0,08%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hugo Boss mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Sector Perform" belassen. Analystin Manjari Dhar hält nach der Jahresbilanz der Metzinger in der Vorwoche an ihren Schätzungen fest, wie sie in ihrem am Dienstag veröffentlichten Branchenkommentar schrieb./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 18:05 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HUGO BOSS Sector Perform

Unternehmen:
HUGO BOSS AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
37,36 €		 Abst. Kursziel*:
1,71%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
37,32 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,82%
Analyst Name:
Manjari Dhar 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,55 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HUGO BOSS AG

08:01 HUGO BOSS Sector Perform RBC Capital Markets
16.03.26 HUGO BOSS Neutral UBS AG
12.03.26 HUGO BOSS Hold Deutsche Bank AG
11.03.26 HUGO BOSS Hold Deutsche Bank AG
10.03.26 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

