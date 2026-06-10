flatexDEGIRO Aktie
Marktkap. 3,6 Mrd. EURKGV 24,57 Div. Rendite 0,82%
WKN FTG111
ISIN DE000FTG1111
Symbol FNNTF
flatexDEGIRO Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Bewertung von Flatexdegiro beim Kursziel von 41 Euro mit "Overweight" aufgenommen. Flatex biete unter den europäischen Handelsplattformen das stärkste Ergebniswachstum, schrieb Grace Dargan am Donnerstag in seiner Branchenanalyse. Zudem seien sie hinsichtlich der Spar- und Investitionsunion der Europäischen Union (SIU) am besten aufgestellt./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 21:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ralf Liebhold / Shutterstock.com
Zusammenfassung: flatexDEGIRO Overweight
|Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
41,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
34,10 €
|Abst. Kursziel*:
20,23%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
35,28 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,21%
|
Analyst Name:
Grace Dargan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
42,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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