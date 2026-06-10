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Barclays Capital

flatexDEGIRO Overweight

08:21 Uhr
flatexDEGIRO Overweight
Aktie in diesem Artikel
flatexDEGIRO AG
35,28 EUR 0,72 EUR 2,08%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Bewertung von Flatexdegiro beim Kursziel von 41 Euro mit "Overweight" aufgenommen. Flatex biete unter den europäischen Handelsplattformen das stärkste Ergebniswachstum, schrieb Grace Dargan am Donnerstag in seiner Branchenanalyse. Zudem seien sie hinsichtlich der Spar- und Investitionsunion der Europäischen Union (SIU) am besten aufgestellt./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 21:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ralf Liebhold / Shutterstock.com

Zusammenfassung: flatexDEGIRO Overweight

Unternehmen:
flatexDEGIRO AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
41,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
34,10 €		 Abst. Kursziel*:
20,23%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
35,28 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,21%
Analyst Name:
Grace Dargan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu flatexDEGIRO AG

08:21 flatexDEGIRO Overweight Barclays Capital
09.06.26 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.06.26 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.05.26 flatexDEGIRO Buy UBS AG
11.05.26 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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