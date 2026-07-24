Givaudan Aktie
Marktkap. 31,74 Mrd. EURKGV 27,10 Div. Rendite 2,29%
WKN 938427
ISIN CH0010645932
Symbol GVDBF
Givaudan Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Givaudan nach Zahlen zum zweiten Quartal von 3300 auf 3650 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sie habe ihre Prognose für das operative Ergebnis 2026 für den Aromen- und Duftstoffhersteller leicht angehoben, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einer am Montag vorliegenden Studie. Grund seinen leicht höhere Umsätze und die optimistischere Schätzung für die bereinigte operative Profitabilität./ck/rob/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Givaudan Buy
|Unternehmen:
Givaudan AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
3.650,00 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
3.465,00 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3.353,25 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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