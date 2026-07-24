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Symbol GVDBF

Deutsche Bank AG

Givaudan Buy

11:16 Uhr
Givaudan Buy
Aktie in diesem Artikel
Givaudan AG
3.428,00 EUR 3,00 EUR 0,09%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Givaudan nach Zahlen zum zweiten Quartal von 3300 auf 3650 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sie habe ihre Prognose für das operative Ergebnis 2026 für den Aromen- und Duftstoffhersteller leicht angehoben, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einer am Montag vorliegenden Studie. Grund seinen leicht höhere Umsätze und die optimistischere Schätzung für die bereinigte operative Profitabilität./ck/rob/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Givaudan Buy

Unternehmen:
Givaudan AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
3.650,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
3.465,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3.353,25 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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11:16 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
24.07.26 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
24.07.26 Givaudan Underperform Bernstein Research
24.07.26 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.07.26 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
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