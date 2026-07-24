Deutsche Bank AG

Givaudan Buy

11:16 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Givaudan nach Zahlen zum zweiten Quartal von 3300 auf 3650 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sie habe ihre Prognose für das operative Ergebnis 2026 für den Aromen- und Duftstoffhersteller leicht angehoben, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einer am Montag vorliegenden Studie. Grund seinen leicht höhere Umsätze und die optimistischere Schätzung für die bereinigte operative Profitabilität./ck/rob/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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