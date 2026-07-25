LPKF Laser Electronics Aktie
Marktkap. 336,83 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 645000
ISIN DE0006450000
Symbol LPKFF
LPKF LaserElectronics Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat LPKF von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 16,00 auf 23,50 Euro angehoben. Eher schwache Resultate zum zweiten Quartal hätten die jüngste Korrektur der Aktien des Laserspezialisten noch verschärft, schrieb Malte Schaumann in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Dieser Kursrückgang sei letztlich durch die nachlassende Dynamik im gehypten KI-Sektor ausgelöst worden. Nun ergebe sich eine gute Einstiegsgelegenheit. Denn der Einsatz von Glassubstraten für Halbleiter-Packaging-Prozesse, auf den sich LPKF spezialisiert hat, sei nicht mehr eine Frage des "Ob", sondern des "Wann"./rob/la/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: LPKF
Zusammenfassung: LPKF Laser Electronics Buy
|Unternehmen:
LPKF Laser & Electronics AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
23,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
14,75 €
|Abst. Kursziel*:
59,32%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
15,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
56,15%
|
Analyst Name:
Malte Schaumann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
23,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|02.05.16
|LPKF Laser Electronics Verkaufen
|DZ-Bank AG
|13.11.14
|LPKF Laser Electronics Reduce
|Commerzbank AG
|15.08.13
|LPKF Laser Electronics verkaufen
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|12.11.19
|LPKF Laser Electronics Hold
|HSBC
|16.08.16
|LPKF Laser Electronics Hold
|HSBC
|15.03.16
|LPKF Laser Electronics Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|16.11.15
|LPKF Laser Electronics Halten
|DZ-Bank AG
|11.11.15
|LPKF Laser Electronics Neutral
|Oddo Seydler Bank AG