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LPKF Laser Electronics Aktie

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15,05 EUR +1,40 EUR +10,26 %
STU
finanzen.net zero
LPKF Laser Electronics jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 336,83 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
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Symbol LPKFF

Warburg Research

LPKF LaserElectronics Buy

09:16 Uhr
LPKF LaserElectronics Buy
Aktie in diesem Artikel
LPKF Laser & Electronics AG
15,05 EUR 1,40 EUR 10,26%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat LPKF von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 16,00 auf 23,50 Euro angehoben. Eher schwache Resultate zum zweiten Quartal hätten die jüngste Korrektur der Aktien des Laserspezialisten noch verschärft, schrieb Malte Schaumann in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Dieser Kursrückgang sei letztlich durch die nachlassende Dynamik im gehypten KI-Sektor ausgelöst worden. Nun ergebe sich eine gute Einstiegsgelegenheit. Denn der Einsatz von Glassubstraten für Halbleiter-Packaging-Prozesse, auf den sich LPKF spezialisiert hat, sei nicht mehr eine Frage des "Ob", sondern des "Wann"./rob/la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: LPKF

Zusammenfassung: LPKF Laser Electronics Buy

Unternehmen:
LPKF Laser & Electronics AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
23,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
14,75 €		 Abst. Kursziel*:
59,32%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
15,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
56,15%
Analyst Name:
Malte Schaumann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
23,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-PVR: LPKF Laser & Electronics SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LPKF Laser & Electronics SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LPKF Laser & Electronics SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LPKF Laser & Electronics SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LPKF Laser & Electronics SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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