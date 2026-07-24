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DZ BANK

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12:36 Uhr
Brenntag SE Halten
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Brenntag anlässlich der jüngst veröffentlichten Eckdaten von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 48 auf 55 Euro angehoben. Angesichts robuster Nachfrage und mit Blick auf Margeneffekte im Mittleren Osten habe das operative Ergebnis des Chemikalienhändlers die Markterwartung deutlich übertroffen, schrieb Peter Spengler in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte setzte nun höhere Bewertungsmultiplikatoren an, was in einem höheren fairen Wert und damit letztlich in der Hochstufung mündete./rob/la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 11:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 11:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Brenntag

Zusammenfassung: Brenntag Halten

Unternehmen:
Brenntag SE		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
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Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
59,10 €		 Abst. Kursziel*:
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Rating vorher:
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59,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Peter Spengler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
59,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Brenntag SE

12:36 Brenntag Halten DZ BANK
23.06.26 Brenntag Hold Warburg Research
23.06.26 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
23.06.26 Brenntag Underweight JP Morgan Chase & Co.
23.06.26 Brenntag Neutral UBS AG
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EQS Group EQS-Adhoc: Brenntag SE publishes preliminary operating EBITDA for the second quarter of 2026 and increases its guidance for the financial year 2026
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