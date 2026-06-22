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Symbol BNTGF

Deutsche Bank AG

Brenntag SE Hold

10:36 Uhr
Brenntag SE Hold
Aktie in diesem Artikel
Brenntag SE
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Brenntag nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Chemikalienhändlers habe seine Prognose und die Konsensschätzung deutlich übertroffen, schrieb Tristan Lamotte in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 08:04 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Brenntag

Zusammenfassung: Brenntag Hold

Unternehmen:
Brenntag SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
57,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
53,04 €		 Abst. Kursziel*:
7,47%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
53,06 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,43%
Analyst Name:
Tristan Lamotte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
58,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:01 Brenntag Neutral UBS AG
22.06.26 Brenntag Hold Jefferies & Company Inc.
16.06.26 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
05.06.26 Brenntag Verkaufen DZ BANK
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EQS Group EQS-PVR: Brenntag SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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