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Symbol BNTGF

UBS AG

Brenntag SE Neutral

08:01 Uhr
Brenntag SE Neutral
Aktie in diesem Artikel
Brenntag SE
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Brenntag nach vorläufigen Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Neutral" belassen. Dass operative Quartalsergebnis (Ebitda) des Chemikalienhändlers liege rund 23 Prozent und das angehobene Ebitda-Jahresziel nun noch deutlicher als das bisherige über den Konsensschätzungen, schrieb Nicole Manion am Montagabend. Letzteres könnte angesichts der Entwicklung im zweiten Quartal als konservativ eingeschätzt werden. Brenntag habe indes betont, wegen der anhaltenden Unsicherheit und Nachfragerisiken in der zweiten Jahreshälfte vorsichtig zu bleiben./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 18:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Brenntag

Zusammenfassung: Brenntag Neutral

Unternehmen:
Brenntag SE		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
53,80 €		 Abst. Kursziel*:
11,52%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
54,38 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,33%
Analyst Name:
Nicole Manion 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
58,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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16.06.26 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
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EQS Group EQS-PVR: Brenntag SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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