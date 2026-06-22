Brenntag Aktie
Marktkap. 7,78 Mrd. EURKGV 27,05 Div. Rendite 3,83%
WKN A1DAHH
ISIN DE000A1DAHH0
Symbol BNTGF
Brenntag SE Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Brenntag nach vorläufigen Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Neutral" belassen. Dass operative Quartalsergebnis (Ebitda) des Chemikalienhändlers liege rund 23 Prozent und das angehobene Ebitda-Jahresziel nun noch deutlicher als das bisherige über den Konsensschätzungen, schrieb Nicole Manion am Montagabend. Letzteres könnte angesichts der Entwicklung im zweiten Quartal als konservativ eingeschätzt werden. Brenntag habe indes betont, wegen der anhaltenden Unsicherheit und Nachfragerisiken in der zweiten Jahreshälfte vorsichtig zu bleiben./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 18:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Brenntag
Zusammenfassung: Brenntag Neutral
|Unternehmen:
Brenntag SE
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
60,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
53,80 €
|Abst. Kursziel*:
11,52%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
54,38 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,33%
|
Analyst Name:
Nicole Manion
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
58,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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