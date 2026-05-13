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Marktkap. 8,95 Mrd. EUR

KGV 27,05 Div. Rendite 3,83%
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WKN A1DAHH

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ISIN DE000A1DAHH0

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Symbol BNTGF

Deutsche Bank AG

Brenntag SE Buy

09:51 Uhr
Brenntag SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Brenntag SE
61,80 EUR 1,30 EUR 2,15%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal des Chemiekalienhändlers sei ordentlich gewesen, schrieb Tristan Lamotte in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Brenntag

Zusammenfassung: Brenntag Buy

Unternehmen:
Brenntag SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
57,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
61,48 €		 Abst. Kursziel*:
-7,29%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
61,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,77%
Analyst Name:
Tristan Lamotte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
53,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Brenntag SE

09:51 Brenntag Buy Deutsche Bank AG
13.05.26 Brenntag Neutral UBS AG
13.05.26 Brenntag Hold Warburg Research
13.05.26 Brenntag Equal Weight Barclays Capital
13.05.26 Brenntag Underweight JP Morgan Chase & Co.
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