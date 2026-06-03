Brenntag Aktie
Marktkap. 8,16 Mrd. EURKGV 27,05 Div. Rendite 3,83%
WKN A1DAHH
ISIN DE000A1DAHH0
Symbol BNTGF
Brenntag SE Verkaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Brenntag nach den jüngsten Quartalszahlen von 51 auf 48 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Der Chemikalienhändler habe schwach abgeschnitten, schrieb Peter Spengler in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Trotz Sparprogramm und Preisanpassungen sei noch keine nachhaltige Trendwende in Sicht./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2026 / 15:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2026 / 15:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Brenntag
Zusammenfassung: Brenntag Verkaufen
|Unternehmen:
Brenntag SE
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Verkaufen
|Kurs*:
56,92 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Verkaufen
|Kurs aktuell:
56,94 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Peter Spengler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
56,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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