DAX 24.826 -0,5%ESt50 6.080 -0,4%MSCI World 4.812 -1,1%Top 10 Crypto 7,7610 %Nas 26.284 -2,0%Bitcoin 52.519 -4,4%Euro 1,1551 -0,5%Öl 93,91 -1,5%Gold 4.361 -2,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Broadcom A2JG9Z Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Deutsche Bank 514000 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Amazon 906866 Marvell Technology A3CNLD
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Skepsis wächst: DAX mit Verlusten -- US-Börsen schwächer -- Schlappe für SpaceX -- Anthropic mahnt zu KI-Pause -- Solidion, Almonty, lululemon, Marvell, Infineon, Samsung, SK hynix im Fokus
Top News
Aktien von Eli Lilly, Novo Nordisk, Bayer & Co. im Blick: Pharmakonzerne kürzen Investitionen - Bund verteidigt Kurs Aktien von Eli Lilly, Novo Nordisk, Bayer & Co. im Blick: Pharmakonzerne kürzen Investitionen - Bund verteidigt Kurs
Boeing-Aktie unbeeindruckt: Zwischenfall am Frankfurter Flughafen - Lufthansa-Maschine sackt plötzlich ab Boeing-Aktie unbeeindruckt: Zwischenfall am Frankfurter Flughafen - Lufthansa-Maschine sackt plötzlich ab
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Brenntag Aktie

Kaufen
Verkaufen
Brenntag Aktien-Sparplan
56,94 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
STU
finanzen.net zero
Brenntag jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 8,16 Mrd. EUR

KGV 27,05 Div. Rendite 3,83%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1DAHH

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A1DAHH0

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BNTGF

DZ BANK

Brenntag SE Verkaufen

16:51 Uhr
Brenntag SE Verkaufen
Aktie in diesem Artikel
Brenntag SE
56,94 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Brenntag nach den jüngsten Quartalszahlen von 51 auf 48 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Der Chemikalienhändler habe schwach abgeschnitten, schrieb Peter Spengler in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Trotz Sparprogramm und Preisanpassungen sei noch keine nachhaltige Trendwende in Sicht./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2026 / 15:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2026 / 15:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Brenntag

Zusammenfassung: Brenntag Verkaufen

Unternehmen:
Brenntag SE		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Verkaufen		 Kurs*:
56,92 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Verkaufen		 Kurs aktuell:
56,94 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Peter Spengler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
56,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Brenntag SE

03.06.26 Brenntag Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.05.26 Brenntag Buy Deutsche Bank AG
22.05.26 Brenntag Underweight JP Morgan Chase & Co.
20.05.26 Brenntag Hold Jefferies & Company Inc.
15.05.26 Brenntag Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Brenntag SE

finanzen.net Aktie im Blick DZ BANK: Brenntag SE-Aktie erhält Verkaufen DZ BANK: Brenntag SE-Aktie erhält Verkaufen
finanzen.net Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE präsentiert sich am Freitagnachmittag stärker
finanzen.net Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE macht am Freitagmittag Boden gut
EQS Group EQS-PVR: Brenntag SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Vormittag im Minus
EQS Group EQS-PVR: Brenntag SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net DAX 40-Wert Brenntag SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Brenntag SE-Investment von vor einem Jahr verloren
finanzen.net Montagshandel in Frankfurt: DAX zeigt sich schlussendlich leichter
finanzen.net Verluste in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Handelsende zurück
EQS Group EQS-PVR: Brenntag SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Brenntag SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Brenntag SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Brenntag SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Brenntag SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Brenntag SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Brenntag SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Brenntag SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Brenntag SE zu myNews hinzufügen