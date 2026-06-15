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Symbol BNTGF

Deutsche Bank AG

Brenntag SE Hold

09:06 Uhr
Brenntag SE Hold
Aktie in diesem Artikel
Brenntag SE
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Brenntag von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 67 auf 57 Euro gesenkt. Wie er betont habe, dürften Chemikalienhändler und hier insbesondere Brenntag aufgrund höherer Preise für Chemikalien und der Lieferkettenunterbrechungen Profiteure des Nahostkonflikts gewesen sein, schrieb Tristan Lamotte am Dienstag zu seiner Neubewertung. Da der Konflikt nun entschärft werde, normalisiere sich die Lage. Lamotte rechnet mit stärkeren Schwankungen im Sektor. Dabei spüre Brenntag wohl am stärksten die Umkehr der Preistrends und den nun nicht mehr vorhandenen Rückwind durch Lieferkettenunterbrechungen./rob/ajx/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Brenntag

Zusammenfassung: Brenntag Hold

Unternehmen:
Brenntag SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
57,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
55,42 €		 Abst. Kursziel*:
2,85%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
55,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,45%
Analyst Name:
Tristan Lamotte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
56,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Brenntag SE

09:06 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
05.06.26 Brenntag Verkaufen DZ BANK
03.06.26 Brenntag Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.05.26 Brenntag Buy Deutsche Bank AG
22.05.26 Brenntag Underweight JP Morgan Chase & Co.
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