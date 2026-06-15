Brenntag Aktie
Marktkap. 8,1 Mrd. EURKGV 27,05 Div. Rendite 3,83%
WKN A1DAHH
ISIN DE000A1DAHH0
Symbol BNTGF
Brenntag SE Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Brenntag von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 67 auf 57 Euro gesenkt. Wie er betont habe, dürften Chemikalienhändler und hier insbesondere Brenntag aufgrund höherer Preise für Chemikalien und der Lieferkettenunterbrechungen Profiteure des Nahostkonflikts gewesen sein, schrieb Tristan Lamotte am Dienstag zu seiner Neubewertung. Da der Konflikt nun entschärft werde, normalisiere sich die Lage. Lamotte rechnet mit stärkeren Schwankungen im Sektor. Dabei spüre Brenntag wohl am stärksten die Umkehr der Preistrends und den nun nicht mehr vorhandenen Rückwind durch Lieferkettenunterbrechungen./rob/ajx/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Brenntag
Zusammenfassung: Brenntag Hold
|Unternehmen:
Brenntag SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
57,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
55,42 €
|Abst. Kursziel*:
2,85%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
55,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,45%
|
Analyst Name:
Tristan Lamotte
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
56,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Goldman Sachs Group Inc.
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