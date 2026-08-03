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UBS AG

HUGO BOSS Neutral

11:21 Uhr
HUGO BOSS Neutral
Aktie in diesem Artikel
HUGO BOSS AG
38,02 EUR 0,03 EUR 0,08%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hugo Boss nach zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 38,60 Euro belassen. Während der Umsatz ein wenig unter der Konsensschätzung liege, habe das operative Ergebnis (Ebit) die Markterwartung recht deutlich überboten, schrieb Robert Krankowski in einer ersten Reaktion am Dienstag. Aus Investorensicht sei die höher als erwartet ausgefallene Bruttomarge der wesentliche positive Aspekt./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 06:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pere Rubi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HUGO BOSS Neutral

Unternehmen:
HUGO BOSS AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
38,60 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
37,98 €		 Abst. Kursziel*:
1,63%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
38,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,53%
Analyst Name:
Robert Krankowski 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,12 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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