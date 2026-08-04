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Symbol SMAWF

UBS AG

Siemens Buy

10:41 Uhr
Siemens Buy
Aktie in diesem Artikel
Siemens AG
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 310 Euro auf "Buy" belassen. Ein erhöhtes Ziel von Rockwell Automation für das organische Umsatzwachstum reihe sich ein in gute Perspektiven des Digitalgeschäfts von Siemens, schrieb Andre Kukhnin am Dienstag. Hinzu komme, dass Siemens von einem günstigeren Basiseffekt profitiern dürfte im Vergleich mit dem US-Unternehmen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 14:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: servickuz / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Siemens Buy

Unternehmen:
Siemens AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
310,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
285,60 €		 Abst. Kursziel*:
8,54%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
286,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,09%
Analyst Name:
Andre Kukhnin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
288,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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10:41 Siemens Buy UBS AG
03.08.26 Siemens Hold Deutsche Bank AG
23.07.26 Siemens Kaufen DZ BANK
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09.07.26 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
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