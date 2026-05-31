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ASOS Aktie

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Marktkap. 504,82 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
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ASOS Sector Perform

08:21 Uhr
ASOS Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
ASOS plc
4,25 EUR 0,01 EUR 0,12%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Asos von 275 auf 400 Pence angehoben, die Einstufung jedoch auf "Sector Perform" belassen. Die Anlagechancen bei der Aktie hätten sich jüngst verbessert, schrieb Richard Chamberlain in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Der Online-Modehändler habe die Verschuldung deutlich reduziert und der Umsatztrend verbessere sich./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 18:38 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ASOS Sector Perform

Unternehmen:
ASOS plc		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
4,00 £
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
4,09 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Richard Chamberlain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3,87 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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