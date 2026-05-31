ASOS Aktie
Marktkap. 504,82 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 912703
ISIN GB0030927254
Symbol ASOMF
ASOS Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Asos von 275 auf 400 Pence angehoben, die Einstufung jedoch auf "Sector Perform" belassen. Die Anlagechancen bei der Aktie hätten sich jüngst verbessert, schrieb Richard Chamberlain in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Der Online-Modehändler habe die Verschuldung deutlich reduziert und der Umsatztrend verbessere sich./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 18:38 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: ASOS Sector Perform
|Unternehmen:
ASOS plc
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
4,00 £
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
4,09 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Richard Chamberlain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3,87 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ASOS plc
|08:21
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|11.05.26
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|ASOS Neutral
|UBS AG
|08:21
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|11.05.26
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|ASOS Neutral
|UBS AG
|16.01.26
|ASOS Underweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|ASOS Underweight
|Barclays Capital
|01.10.25
|ASOS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.03.25
|ASOS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.03.25
|ASOS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:21
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.05.26
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|ASOS Neutral
|UBS AG
|24.04.26
|ASOS Neutral
|UBS AG
|23.04.26
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.