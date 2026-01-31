ASOS Aktie
Marktkap. 309,94 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 912703
ISIN GB0030927254
Symbol ASOMF
ASOS Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Asos mit einem Kursziel von 240 Pence auf "Neutral" belassen. Das erste Geschäftshalbjahr des Online-Modehändlers habe die Erwartungen erfüllt, und der Ausblick sei bestätigt worden, schrieb Yashraj Rajani in einer Einschätzung vom Donnerstag./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
ASOS plc
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
2,40 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
2,67 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Yashraj Rajani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3,23 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ASOS plc
|14:01
|ASOS Neutral
|UBS AG
|23.04.26
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.26
|ASOS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.04.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.01.26
|ASOS Underweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|ASOS Underweight
|Barclays Capital
|01.10.25
|ASOS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.03.25
|ASOS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.03.25
|ASOS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
