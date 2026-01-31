ASOS Aktie

2,80 EUR +0,28 EUR +10,91 %
2,60 CHF +0,28 CHF +12,29 %
Marktkap. 307,87 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN 912703

ISIN GB0030927254

Symbol ASOMF

ASOS Buy

ASOS Buy
ASOS plc
2,80 EUR 0,28 EUR 10,91%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Asos nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 375 Pence belassen. Die Kennziffern seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Adam Cochrane in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Nach einem vierjährigen Transformationsprozess mit dem Fokus auf eine höhere Profitabilität gebe es bei dem Online-Modehändler erste Anzeichen für eine Rückkehr zum Wachstum./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 07:28 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASOS Buy

Unternehmen:
ASOS plc		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
3,75 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
2,56 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Adam Cochrane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3,23 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ASOS plc

14:01 ASOS Buy Deutsche Bank AG
13:56 ASOS Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:01 ASOS Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:26 ASOS Sector Perform RBC Capital Markets
20.04.26 ASOS Sector Perform RBC Capital Markets
Nachrichten zu ASOS plc

finanzen.net Wie Experten die ASOS-Aktie im Januar einstuften
finanzen.net November 2025: Analysten sehen Potenzial bei ASOS-Aktie
finanzen.net So schätzen Analysten die ASOS-Aktie ein
finanzen.net September 2025: So schätzen Experten die ASOS-Aktie ein
finanzen.net Juli 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur ASOS-Aktie
finanzen.net Wie Experten die ASOS-Aktie im Mai einstuften
finanzen.net ASOS-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im April
BBC Asos demands £7m from US as firms rush to claim tariff refunds
RTE.ie Mike Ashley's Frasers becomes top investor in ASOS
BBC Asos co-founder dies after Thailand apartment block fall
BBC Asos co-founder dies after Thailand apartment block fall
Financial Times Directors’ Deals: Barker keeps the faith at struggling Asos
Financial Times Asos pursued by German tax authorities for unpaid customs duties
RTE.ie ASOS warns on revenue miss, shares tumble 11%
Financial Times FTSE 250 outcast Asos falls out of fashion in more ways than one
