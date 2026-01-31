ASOS Aktie
Marktkap. 307,87 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 912703
ISIN GB0030927254
Symbol ASOMF
ASOS Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Asos nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 375 Pence belassen. Die Kennziffern seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Adam Cochrane in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Nach einem vierjährigen Transformationsprozess mit dem Fokus auf eine höhere Profitabilität gebe es bei dem Online-Modehändler erste Anzeichen für eine Rückkehr zum Wachstum./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 07:28 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: ASOS Buy
|Unternehmen:
ASOS plc
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
3,75 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
2,56 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Adam Cochrane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3,23 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ASOS plc
|14:01
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|13:56
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:01
|ASOS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.04.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
