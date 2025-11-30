DAX 25.274 -0,3%ESt50 6.017 -0,4%MSCI World 4.518 +0,0%Top 10 Crypto 12,85 -1,4%Nas 23.530 +0,3%Bitcoin 82.153 -0,2%Euro 1,1619 +0,1%Öl 64,62 +1,2%Gold 4.602 -0,3%
ASOS Aktie

ASOS Aktien-Sparplan
3,43 EUR -0,07 EUR -1,94 %
STU
3,16 CHF -0,07 CHF -2,08 %
BRX
Marktkap. 398,93 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN 912703

ISIN GB0030927254

Symbol ASOMF

Barclays Capital

ASOS Underweight

11:46 Uhr
ASOS Underweight
ASOS plc
3,43 EUR -0,07 EUR -1,94%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Asos auf "Underweight" mit einem Kursziel von 210 Pence belassen. Die Trends im europäischen Internetsektor seien 2026 recht stabil, schrieb Andrew Ross in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Das Umsatzwachstum dürfte stabil bleiben und die Margen dürften leicht zulegen. Thema blieben die Auswirkungen des KI-Trends. Mit Prosus gebe es nur einen klaren Gewinner und lediglich Auto1 erscheine immun, während es bei den meisten anderen Unternehmen positive wie negative Aspekte gebe. Die Favoriten des Analysten sind Auto1, Redcare und Vend Marketplaces, während er auf Asos, Ocado and Rightmove am skeptischsten schaut./mis/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 23:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

