ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Asos von 380 auf 240 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Da sich der Online-Modehändler wohl auch im laufenden Geschäftsjahr auf Selbsthilfemaßnahmen fokussieren dürfte, habe er seine Umsatzerwartung für 2025/26 um 20 Prozent reduziert, schrieb Yashraj Rajani am Montag mit Blick auf die finalen Zahlen für das Ende August abgelaufene Geschäftsjahr 2024/25./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 07:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

