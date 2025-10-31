ASOS Aktie
Marktkap. 317,5 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 912703
ISIN GB0030927254
Symbol ASOMF
ASOS Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Asos von 380 auf 240 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Da sich der Online-Modehändler wohl auch im laufenden Geschäftsjahr auf Selbsthilfemaßnahmen fokussieren dürfte, habe er seine Umsatzerwartung für 2025/26 um 20 Prozent reduziert, schrieb Yashraj Rajani am Montag mit Blick auf die finalen Zahlen für das Ende August abgelaufene Geschäftsjahr 2024/25./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 07:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: ASOS Neutral
|Unternehmen:
ASOS plc
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
2,40 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
2,53 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Yashraj Rajani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3,46 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ASOS plc
|11:56
|ASOS Neutral
|UBS AG
|09:46
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|08:31
|ASOS Underweight
|Barclays Capital
|13.11.25
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|ASOS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
