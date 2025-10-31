DAX 23.168 +0,3%ESt50 5.508 -0,1%MSCI World 4.245 +0,1%Top 10 Crypto 11,70 -0,1%Nas 22.273 +0,9%Bitcoin 74.716 -0,9%Euro 1,1540 +0,2%Öl 62,39 -0,2%Gold 4.068 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Allianz 840400 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zinshoffnungen: DAX zieht an -- DroneShield im Visier von Shortsellern -- D-Wave, Novo Nordisk, Siemens Energy, Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, Strategy im Fokus
Top News
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Montagmittag Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Montagmittag
Nach schwacher Vorwoche: DAX stabilisiert sich - Wirtschaftssorgen lassen Gewinne etwas schmelzen Nach schwacher Vorwoche: DAX stabilisiert sich - Wirtschaftssorgen lassen Gewinne etwas schmelzen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ASOS Aktie

Kaufen
Verkaufen
ASOS Aktien-Sparplan
2,57 EUR -0,07 EUR -2,80 %
STU
2,35 CHF -0,12 CHF -4,82 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 317,5 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 912703

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB0030927254

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ASOMF

UBS AG

ASOS Neutral

11:56 Uhr
ASOS Neutral
Aktie in diesem Artikel
ASOS plc
2,57 EUR -0,07 EUR -2,80%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Asos von 380 auf 240 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Da sich der Online-Modehändler wohl auch im laufenden Geschäftsjahr auf Selbsthilfemaßnahmen fokussieren dürfte, habe er seine Umsatzerwartung für 2025/26 um 20 Prozent reduziert, schrieb Yashraj Rajani am Montag mit Blick auf die finalen Zahlen für das Ende August abgelaufene Geschäftsjahr 2024/25./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 07:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ASOS Neutral

Unternehmen:
ASOS plc		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
2,40 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
2,53 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Yashraj Rajani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3,46 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ASOS plc

11:56 ASOS Neutral UBS AG
09:46 ASOS Buy Deutsche Bank AG
08:31 ASOS Underweight Barclays Capital
13.11.25 ASOS Buy Deutsche Bank AG
13.11.25 ASOS Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu ASOS plc

finanzen.net So schätzen Analysten die ASOS-Aktie ein
finanzen.net September 2025: So schätzen Experten die ASOS-Aktie ein
finanzen.net Juli 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur ASOS-Aktie
finanzen.net Wie Experten die ASOS-Aktie im Mai einstuften
finanzen.net ASOS-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im April
finanzen.net ASOS-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im März
finanzen.net ASOS-Aktie: Was Analysten im Januar vom Papier halten
finanzen.net So schätzen die Analysten die Zukunft der ASOS-Aktie ein
Financial Times Asos pursued by German tax authorities for unpaid customs duties
RTE.ie ASOS warns on revenue miss, shares tumble 11%
Financial Times FTSE 250 outcast Asos falls out of fashion in more ways than one
EN, TheGuardian Asos customers banned for being ‘serial returners’ say it is ‘deeply concerning’
BBC 'A slap in the face' - Asos bans shoppers for making too many returns
BBC 'A slap in the face' - Asos bans shoppers for making too many returns
RTE.ie ASOS confident on growth amid tariff uncertainty
RSS Feed
ASOS plc zu myNews hinzufügen