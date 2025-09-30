ASOS Aktie
Marktkap. 400,19 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 912703
ISIN GB0030927254
Symbol ASOMF
ASOS Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Asos nach Geschäftsjahreszahlen mit einem Kursziel von 440 Pence auf "Buy" belassen. Der operative Gewinn (Ebitda) des Online-Modehändlers habe die Erwartungen knapp verfehlt aufgrund schwacher Umsätze, schrieb Adam Cochrane in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Das Unternehmen äußere sich aber zuversichtlich für das operative Abschneiden im neuen Geschäftsjahr./tih/ag
Zusammenfassung: ASOS Buy
|Unternehmen:
ASOS plc
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
4,40 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
2,81 £
|Abst. Kursziel*:
56,54%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
2,82 £
|Abst. Kursziel aktuell:
56,31%
|
Analyst Name:
Adam Cochrane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,14 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
