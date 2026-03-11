DAX 23.562 -0,3%ESt50 5.745 -0,9%MSCI World 4.385 -0,9%Top 10 Crypto 9,1905 -1,4%Nas 22.454 -1,2%Bitcoin 60.930 +0,1%Euro 1,1536 -0,2%Öl 99,11 +5,9%Gold 5.157 +0,0%
Oracle Aktie

143,46 EUR +2,86 EUR +2,03 %
STU
164,77 USD +1,67 USD +1,02 %
BTT
Marktkap. 406,01 Mrd. EUR

KGV 38,13 Div. Rendite 1,03%
WKN 871460

ISIN US68389X1054

Symbol ORCL

DZ BANK

Oracle Kaufen

13:21 Uhr
Oracle Kaufen
Oracle Corp.
143,46 EUR 2,86 EUR 2,03%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Oracle von 305 auf 275 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Das Wachstum der Cloud-Infrastruktur ziehe weiter an und induziere starke Zahlen im dritten Quartal. Das Management gebe robuste Antworten auf viele, aber nicht auf alle Fragen zum Geschäftsmodell, schrieb Axel Herlinghaus am Donnerstag./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 11:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 11:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Unternehmen:
Oracle Corp.		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
$ 163,12		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
$ 164,77		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Axel Herlinghaus 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 244,86

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Oracle Corp.

13:21 Oracle Kaufen DZ BANK
11.03.26 Oracle Buy UBS AG
11.03.26 Oracle Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Oracle Overweight Barclays Capital
11.03.26 Oracle Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

