Porsche vz. Aktie
Marktkap. 33,11 Mrd. EURKGV 14,78 Div. Rendite 3,95%
WKN PAG911
ISIN DE000PAG9113
Symbol DRPRF
Porsche vz Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Porsche AG mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Hold" belassen. Sowohl die Zahlen für das vergangene Jahr als auch der Ausblick für 2026 hätten leicht unter den Markterwartungen gelegen, schrieb Fabio Hölscher in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die Restrukturierungsmaßnahmen erschienen unzureichend, die Belastungen durch China und die weltweiten Handelsbeschränkungen auszugleichen./mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Porsche
Zusammenfassung: Porsche vz. Hold
|Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
41,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
36,85 €
|Abst. Kursziel*:
11,26%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
37,16 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,33%
|
Analyst Name:
Fabio Hölscher
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|12:41
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10:31
|Porsche vz. Hold
|Warburg Research
|08:31
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|08:01
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|08:01
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:41
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10:31
|Porsche vz. Hold
|Warburg Research
|08:31
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|08:01
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|08:01
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:41
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|11.03.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:31
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Porsche vz. Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|09.01.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|10:31
|Porsche vz. Hold
|Warburg Research
|08:01
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|08:01
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.03.26
|Porsche vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.03.26
|Porsche vz. Hold
|Warburg Research