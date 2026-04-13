Porsche vz. Aktie
Marktkap. 37,8 Mrd. EURKGV 95,94
WKN PAG911
ISIN DE000PAG9113
Symbol DRPRF
Porsche vz Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Porsche AG vor Quartalszahlen mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Buy" belassen. Der Sportwagenhersteller sollte trotz geringerer Absatzmengen einen starken Jahresauftakt verzeichnet haben, schrieb Tim Rokossa am Dienstag in seinem Ausblick. Diese Stärke dürfte auf die robuste Nachfrage nach dem Modell 911 und zunehmende Individualisierungsoptionen bei der Ausstattung zurückzuführen sein, was positive Effekte auf Preise und Produktmix mit sich bringe./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 10:46 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: tratong / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Porsche vz. Buy
|Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
45,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
43,10 €
|Abst. Kursziel*:
4,41%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
43,11 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,38%
|
Analyst Name:
Tim Rokossa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
42,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
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