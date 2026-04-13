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Marktkap. 37,8 Mrd. EUR

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Deutsche Bank AG

Porsche vz Buy

14:26 Uhr
Porsche vz Buy
Aktie in diesem Artikel
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
43,11 EUR 1,48 EUR 3,56%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Porsche AG vor Quartalszahlen mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Buy" belassen. Der Sportwagenhersteller sollte trotz geringerer Absatzmengen einen starken Jahresauftakt verzeichnet haben, schrieb Tim Rokossa am Dienstag in seinem Ausblick. Diese Stärke dürfte auf die robuste Nachfrage nach dem Modell 911 und zunehmende Individualisierungsoptionen bei der Ausstattung zurückzuführen sein, was positive Effekte auf Preise und Produktmix mit sich bringe./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 10:46 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: tratong / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Porsche vz. Buy

Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
43,10 €		 Abst. Kursziel*:
4,41%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
43,11 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,38%
Analyst Name:
Tim Rokossa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

14:26 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
13:31 Porsche vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10:16 Porsche vz. Market-Perform Bernstein Research
08:46 Porsche vz. Underweight Barclays Capital
08:01 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
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