Porsche vz. Aktie
Marktkap. 36,81 Mrd. EURKGV 14,78 Div. Rendite 3,95%
WKN PAG911
ISIN DE000PAG9113
Symbol DRPRF
Porsche vz Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Porsche AG vor Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Absatzvolumina des Sportwagenbauers dürften im vierten Quartal 2025 etwas niedriger als bislang erwartet ausfallen, schrieb Henning Cosman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Seine Schätzungen für die wichtigsten Leistungsindikatoren stimmten mit den Porsche-Zielen aus der Gewinnwarnung vom September und der Präsentation der Ergebnisse des dritten Quartals überein./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 23:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Porsche vz. Underweight
|Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
40,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
41,03 €
|Abst. Kursziel*:
-2,51%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
41,56 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,75%
|
Analyst Name:
Henning Cosman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,73 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
