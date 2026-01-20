DAX24.703 -1,0%Est505.892 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,71 -7,2%Nas22.954 -2,4%Bitcoin76.177 +1,2%Euro1,1715 -0,1%Öl64,18 +0,3%Gold4.841 +1,6%
Experteneinschätzung

Xtrackers-Ausblick: Diese ETF-Trends prägen das Anlagejahr 2026

21.01.26 03:15 Uhr
ETF-Trends 2026: Xtrackers-Chef sieht aktive ETFs und KI auf dem Vormarsch | finanzen.net

Der ETF-Markt steht 2026 vor einem weiteren Rekordjahr. Michael Mohr von Xtrackers erklärt, welche Trends die Branche prägen werden und worauf Anleger achten sollten.

• Michael Mohr von Xtrackers/DWS erwartet weiteres Wachstum bei aktiven ETFs
• Frühstart-Rente und Altersvorsorgedepot könnten ETF-Markt zusätzlich beflügeln
• Potenzial bei europäischen Aktien und deutschem Markt

Aktive ETFs auf dem Vormarsch

In einem Interview mit extraETF vom 25. Dezember 2025 gibt Michael Mohr, globaler Leiter der Xtrackers-Produkte bei DWS, einen Ausblick auf die ETF-Landschaft im Jahr 2026. Der Markt für aktiv gemanagte ETFs werde weiter wachsen. Neben traditionellen ETF-Anbietern drängten zunehmend reine aktive Manager, US-Vermögensverwalter und sogar völlig neue Unternehmen in das Segment. Mohr erwartet, dass sich neben professionellen Fondsinvestoren und Vermögensverwaltern zunehmend auch Privatanleger und Selbstentscheider für aktive ETFs interessieren werden.

Mit dem Zustrom neuer Anbieter wächst jedoch auch die Verantwortung der etablierten Marktteilnehmer. Mohr betont, dass 2026 die Herausforderung bestehe, darauf zu achten, dass durch die Masse an neuen Anbietern der gute Ruf des ETFs nicht in Gefahr gerate. Anbieter wie Xtrackers setzen auf klare Transparenz und sorgfältig durchdachte Produkte. Im Zeitverlauf werde es zu einer deutlichen Fokussierung auf jene Anbieter kommen, die nachhaltig ihre Versprechen in Bezug auf Wertentwicklung und Qualität erfüllen.

Regionen und Sektoren mit Potenzial

Bei der regionalen Ausrichtung sieht Mohr Potenzial für europäische Aktien und besonders auch den deutschen Markt. Doch auch bei US-Aktien bestünden 2026 dank möglicher weiterer Zinssenkungen weiterhin gute Kurschancen, insbesondere im Technologie- und Kommunikationssektor. Die relative Bewertung von Schwellenländern gegenüber Industrieländern bleibe attraktiv bei überlegenem Gewinnwachstum in den Emerging Markets für 2026 und 2027. Aus Diversifikationsgründen seien zudem der Gesundheitssektor sowie Value-Aktien als Gegengewicht zum teuren Technologiesektor interessant.

Laut der People-&-Money-Studie von BlackRock sollen in den nächsten zwölf Monaten allein in Deutschland 1,6 Millionen neue ETF-Anleger hinzukommen. Wie aus einer Mitteilung der Deutschen Börse hervorgeht, erwartet auch Frank Mohr, Leiter des ETF-Handels bei der Société Générale, einen zusätzlichen Schub durch die geplante Altersvorsorgereform und die Frühstart-Rente in Deutschland. ETFs dürften dabei eine tragende Rolle spielen. Michael Mohr von DWS begrüßt jeden Schritt hin zur Ermutigung der Bevölkerung, private Vorsorge zu betreiben, da dadurch mehr Geld von Bankkonten in die Unternehmen fließe und so positive wirtschaftliche Entwicklungen unterstützen könne.

Neue Produktkategorien und KI-Integration

Neben aktiven ETFs gewinnen weitere Produktinnovationen an Bedeutung. Laut einer Mitteilung der Deutschen Börse sind auch ETFs mit Sicherheitspuffer, sogenannte Buffer-ETFs, auf dem Vormarsch. Diese bilden die Entwicklung eines Aktienindex bis zu einer Obergrenze ab und bieten gleichzeitig einen Puffer gegen Verluste nach unten, umgesetzt über Optionen. Frank Mohr von der Société Générale bezeichnet diese Produktart als in den USA extrem erfolgreich und erwartet für Europa ebenfalls weitere neue Produkte.

Auch künstliche Intelligenz hält zunehmend Einzug in die ETF-Branche. Wie Mohr im extraETF-Interview erläutert, stecke KI bereits in vielen ETFs über einzelne Datenpunkte, die in die Konstruktion von Indizes einfließen. Zudem werde KI vermehrt eingesetzt, um Prozesse, Datennutzung und Abläufe in der Vermögensverwaltung effizienter zu gestalten. Der Einzug von KI ins Asset Management sei eher ein schleichender Prozess als ein großer Umbruch. Richtig und kontrolliert eingesetzt, eröffne die Technologie jedoch große Chancen. Xtrackers bietet bereits einen der größten Artificial-Intelligence- und Big-Data-ETFs am Markt an.

D. Maier / Redaktion finanzen.net

mehr Analysen