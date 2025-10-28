DWS Group Aktie
Marktkap. 10,53 Mrd. EURKGV 12,27 Div. Rendite 5,53%
WKN DWS100
ISIN DE000DWS1007
Symbol DWS
DWS Group GmbHCo Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DWS mit einem Kursziel von 51 Euro auf "Hold" belassen. Die Fondsgesellschaft habe starke Quartalszahlen abgeliefert, schrieb Tom Mills am Mittwochmorgen. Man sei mit Blick auf die Jahresziele gut in der Spur./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 02:36 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 02:36 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: DWS Group Hold
|Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
51,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
55,05 €
|Abst. Kursziel*:
-7,36%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
54,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,02%
|
Analyst Name:
Tom Mills
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
52,03 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
