DWS Group Aktie

54,85 EUR +2,25 EUR +4,28 %
STU
Marktkap. 10,53 Mrd. EUR

KGV 12,27 Div. Rendite 5,53%
WKN DWS100

ISIN DE000DWS1007

Symbol DWS

Jefferies & Company Inc.

DWS Group GmbHCo Hold

08:36 Uhr
DWS Group GmbHCo Hold
DWS Group GmbH & Co. KGaA
54,85 EUR 2,25 EUR 4,28%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DWS mit einem Kursziel von 51 Euro auf "Hold" belassen. Die Fondsgesellschaft habe starke Quartalszahlen abgeliefert, schrieb Tom Mills am Mittwochmorgen. Man sei mit Blick auf die Jahresziele gut in der Spur./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 02:36 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 02:36 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Olga P Galkina / Shutterstock.com

Zusammenfassung: DWS Group Hold

Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
51,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
55,05 €		 Abst. Kursziel*:
-7,36%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
54,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,02%
Analyst Name:
Tom Mills 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
52,03 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

11:31 DWS Group Neutral UBS AG
09:06 DWS Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:01 DWS Group Outperform RBC Capital Markets
08:36 DWS Group Hold Jefferies & Company Inc.
20.10.25 DWS Group Hold Jefferies & Company Inc.
