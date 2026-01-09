DWS Group Aktie
Marktkap. 11,6 Mrd. EURKGV 12,27 Div. Rendite 5,53%
WKN DWS100
ISIN DE000DWS1007
Symbol DWS
DWS Group GmbHCo Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für DWS von 58 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Mandeep Jagpal gab am Sonntag einen Ausblick auf die Ende Januar erwarteten Zahlen des vierten Geschäftsquartals. Vor dem Hintergrund positiver Börsenentwicklungen geht er bis 2027 von einem etwas höheren Vorsteuergewinn aus. Er erwartet, dass der Fondsanbieter das Gewinnziel je Aktie im Gesamtjahr erreicht./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2026 / 17:36 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Olga P Galkina / Shutterstock.com
Zusammenfassung: DWS Group Outperform
|Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
60,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
57,85 €
|Abst. Kursziel*:
3,72%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
58,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,18%
|
Analyst Name:
Mandeep Jagpal
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
57,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|08:31
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|DWS Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|DWS Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|DWS Group Neutral
|UBS AG
|05.11.25
|DWS Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:31
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|DWS Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|DWS Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|DWS Group Neutral
|UBS AG
|05.11.25
|DWS Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:31
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|DWS Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|DWS Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|DWS Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|06.07.22
|DWS Group Underperform
|Credit Suisse Group
|15.06.22
|DWS Group Underperform
|Credit Suisse Group
|28.04.22
|DWS Group Underperform
|Credit Suisse Group
|25.01.22
|DWS Group Underperform
|Credit Suisse Group
|10.12.19
|DWS Group Verkaufen
|DZ BANK
|18.11.25
|DWS Group Neutral
|UBS AG
|31.10.25
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.25
|DWS Group Neutral
|UBS AG
|29.10.25
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.