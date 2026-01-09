DAX 25.262 +0,5%ESt50 5.997 +1,6%MSCI World 4.514 +0,1%Top 10 Crypto 12,03 -1,2%Nas 23.671 +0,8%Bitcoin 78.386 +0,3%Euro 1,1678 +0,4%Öl 63,30 +0,4%Gold 4.585 +1,7%
DWS Group Aktie

Marktkap. 11,6 Mrd. EUR

KGV 12,27 Div. Rendite 5,53%
WKN DWS100

ISIN DE000DWS1007

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für DWS von 58 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Mandeep Jagpal gab am Sonntag einen Ausblick auf die Ende Januar erwarteten Zahlen des vierten Geschäftsquartals. Vor dem Hintergrund positiver Börsenentwicklungen geht er bis 2027 von einem etwas höheren Vorsteuergewinn aus. Er erwartet, dass der Fondsanbieter das Gewinnziel je Aktie im Gesamtjahr erreicht./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2026 / 17:36 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Olga P Galkina / Shutterstock.com

Zusammenfassung: DWS Group Outperform

Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
57,85 €		 Abst. Kursziel*:
3,72%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
58,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,18%
Analyst Name:
Mandeep Jagpal 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
57,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

08:31 DWS Group Outperform RBC Capital Markets
06.01.26 DWS Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.12.25 DWS Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.11.25 DWS Group Neutral UBS AG
05.11.25 DWS Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

