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Symbol NKE

UBS AG

Nike Neutral

10:31 Uhr
Nike Neutral
Aktie in diesem Artikel
Nike Inc.
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nike vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 62 auf 58 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Jay Sole senkte die Bewertungsbasis für den Hersteller von Sportbekleidung. Grund hierfür sei, dass das Unternehmen für eine Erholung wohl mehr Zeit benötigen dürfte als bislang angenommen, hieß es am Donnerstag./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 04:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nike Neutral

Unternehmen:
Nike Inc.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 58,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 53,47		 Abst. Kursziel*:
8,47%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 53,19		 Abst. Kursziel aktuell:
9,04%
Analyst Name:
Jay Sole 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 81,13

*zum Zeitpunkt der Analyse

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10:31 Nike Neutral UBS AG
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11.03.26 Nike Overweight Barclays Capital
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