Nike Aktie
Marktkap. 69,08 Mrd. EURKGV 28,00 Div. Rendite 2,59%
WKN 866993
ISIN US6541061031
Symbol NKE
Nike Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nike vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 62 auf 58 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Jay Sole senkte die Bewertungsbasis für den Hersteller von Sportbekleidung. Grund hierfür sei, dass das Unternehmen für eine Erholung wohl mehr Zeit benötigen dürfte als bislang angenommen, hieß es am Donnerstag./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 04:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nike Neutral
|Unternehmen:
Nike Inc.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 58,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 53,47
|Abst. Kursziel*:
8,47%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 53,19
|Abst. Kursziel aktuell:
9,04%
|
Analyst Name:
Jay Sole
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 81,13
*zum Zeitpunkt der Analyse
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