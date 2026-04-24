Nike Aktie

38,57 EUR +0,47 EUR +1,22 %
45,20 USD +0,51 USD +1,14 %
Marktkap. 56,44 Mrd. EUR

KGV 28,00 Div. Rendite 2,59%
WKN 866993

ISIN US6541061031

Symbol NKE

Bernstein Research

Nike Outperform

15:46 Uhr
Nike Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Nike auf "Outperform" mit einem Kursziel von 80 US-Dollar belassen. Der Sportbekleidungsmarkt zähle zu den am schnellsten wachsenden innerhalb der Konsumgüterbranche, schrieb Aneesha Sherman in einem am Montag vorliegenden längerfristigen Ausblick auf den globalen Sportartikelsektor. Die Analystin hinterfragt, ob dies so bleiben werde und prognostiziert ein weltweites Wachstum von durchschnittlich rund 4 Prozent pro Jahr im Laufe des nächsten Jahrzehnts. Dabei erwartet sie jedoch kein lineares Plus. In manchen Jahren dürfte es von kleinere Konjunkturzyklen und Korrekturen unterbrochen werden. Nike und Adidas dürften in etwa im Branchendurchschnitt wachsen. Das Umsatzwachstum sieht sie im mittleren einstelligen Prozentbereich, da beide - je nach Reifegrad und Wettbewerbslage in verschiedenen Kategorien und Regionen - Marktanteile gewinnen oder verlieren dürften./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2026 / 23:12 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 04:01 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nike Outperform

Unternehmen:
Nike Inc.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 80,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 44,84		 Abst. Kursziel*:
78,41%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 45,20		 Abst. Kursziel aktuell:
76,99%
Analyst Name:
Aneesha Sherman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 68,88

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nike Inc.

24.04.26 Nike Outperform Bernstein Research
21.04.26 Nike Kaufen DZ BANK
13.04.26 Nike Hold HSBC
13.04.26 Nike Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.04.26 Nike Neutral JP Morgan Chase & Co.
Nachrichten zu Nike Inc.

finanzen.net Nike Aktie News: Anleger schicken Nike am Abend ins Plus
finanzen.net Nike Aktie News: Nike reagiert am Nachmittag positiv
finanzen.net Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nike von vor 10 Jahren bedeutet
finanzen.net Schwacher Handel: Dow Jones am Donnerstagnachmittag mit Abgaben
finanzen.net Gute Stimmung in New York: Börsianer lassen Dow Jones zum Handelsende steigen
finanzen.net NYSE-Handel: Dow Jones am Nachmittag im Plus
finanzen.net Freundlicher Handel in New York: So performt der Dow Jones am Mittag
finanzen.net Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Nike von vor 5 Jahren angefallen
MotleyFool Tariffs, Volatility, and Nike: Is It Still a Long-Term Buy?
BBC The Chinese sports brand taking on Nike and Adidas
MotleyFool Buy and Hold Forever? Here's How Nike and Lululemon Athletica Stack Up
FOX Business Nike announces roughly 1,400 layoffs in latest round of cuts
Business Times Struggling Nike will cut around 1,400 jobs in efficiency push
New York Times Nike to Cut 1,400 Jobs as Part of Its Turnaround Plan
MarketWatch Nike is cutting 1,400 more jobs — the company’s shakeup is not done yet
MotleyFool Nike Is Now the Third Highest-Yielding Dividend Stock in the Dow Jones Industrial Average. Should You Follow Apple CEO Tim Cook's Lead and Buy Nike Near a 10-Year Low?
