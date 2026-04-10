Nike Aktie

36,17 EUR -0,15 EUR -0,40 %
42,28 USD -1,72 USD -3,90 %
Marktkap. 53,96 Mrd. EUR

KGV 28,00 Div. Rendite 2,59%
WKN 866993

ISIN US6541061031

Symbol NKE

Nike Hold

13:46 Uhr
Nike Hold
Nike Inc.
36,17 EUR -0,15 EUR -0,40%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Nike von 90 auf 48 US-Dollar nahezu halbiert und die Aktie von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Für die Sportartikelhersteller sei es aktuell ein hartes Spiel, schrieb Akshay Gupta laut einer am Montag vorliegenden Studie mit Blick auf das Wirtschafts- und Branchenumfeld, US-Zölle Währungsbewegungen und sonstigen Kostendruck. Aber nicht alle seien Verlierer. So sieht Gupta On Holding, Amer Sports und Adidas als Profiteure der Nike-Probleme. Bei Nike selbst dürfte sich der Turnaround verzögern./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 13:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nike Hold

Unternehmen:
Nike Inc.		 Analyst:
HSBC		 Kursziel:
$ 48,00
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
$ 42,62		 Abst. Kursziel*:
12,62%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 42,28		 Abst. Kursziel aktuell:
13,53%
Analyst Name:
Akshay Gupta 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 68,88

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nike Inc.

13:46 Nike Hold HSBC
11:01 Nike Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.04.26 Nike Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.04.26 Nike Kaufen DZ BANK
01.04.26 Nike Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

