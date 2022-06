LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Nike von 140 auf 132 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Lockdowns in China, ungünstige Währungsentwicklungen sowie Inflationsdruck machten es der Sportartikelbranche aktuell schwer, schrieb Analyst Erwan Rambourg in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das größte Risiko bestehe nach dem Mangel im Vorjahr nun in vollen Regalen im zweiten Halbjahr. Die Bewertung der Nike-Papiere hält Rambourg nicht für sonderlich attraktiv./ag/edh