Nike Aktie
Marktkap. 66,92 Mrd. EURKGV 28,00 Div. Rendite 2,59%
WKN 866993
ISIN US6541061031
Symbol NKE
Nike Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nike auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 US-Dollar belassen. Aneesha Sherman berichtete am Donnerstagabend von ihrer Auswertung aktueller Trends in den USA, Europa und China. Im Sportartikelbereich rechnet sie überall mit Wachstum. In China falle dieses im bisherigen Jahresverlauf stärker aus, in den anderen beiden Regionen aber schwächer. Einzelhändler schienen optimistisch auf das Jahr 2026 zu blicken./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 17:26 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 20:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Nike Outperform
|Unternehmen:
Nike Inc.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
$ 85,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 52,07
|Abst. Kursziel*:
63,24%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 51,84
|Abst. Kursziel aktuell:
63,97%
|
Analyst Name:
Aneesha Sherman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 81,13
*zum Zeitpunkt der Analyse
