Nike Aktie

45,04 EUR -0,27 EUR -0,58 %
51,84 USD -1,14 USD -2,15 %
Marktkap. 66,92 Mrd. EUR

KGV 28,00 Div. Rendite 2,59%
WKN 866993

ISIN US6541061031

Symbol NKE

Bernstein Research

Nike Outperform

12:26 Uhr
Nike Outperform
Nike Inc.
45,04 EUR -0,27 EUR -0,58%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nike auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 US-Dollar belassen. Aneesha Sherman berichtete am Donnerstagabend von ihrer Auswertung aktueller Trends in den USA, Europa und China. Im Sportartikelbereich rechnet sie überall mit Wachstum. In China falle dieses im bisherigen Jahresverlauf stärker aus, in den anderen beiden Regionen aber schwächer. Einzelhändler schienen optimistisch auf das Jahr 2026 zu blicken./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 17:26 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 20:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nike Outperform

Unternehmen:
Nike Inc.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 85,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 52,07		 Abst. Kursziel*:
63,24%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 51,84		 Abst. Kursziel aktuell:
63,97%
Analyst Name:
Aneesha Sherman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 81,13

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nike Inc.

12:26 Nike Outperform Bernstein Research
25.03.26 Nike Neutral UBS AG
23.03.26 Nike Outperform RBC Capital Markets
19.03.26 Nike Neutral UBS AG
16.03.26 Nike Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

