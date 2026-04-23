Nike Aktie

38,48 EUR +0,25 EUR +0,65 %
STU
45,07 USD +0,31 USD +0,68 %
BTT
Marktkap. 57,93 Mrd. EUR

KGV 28,00 Div. Rendite 2,59%
WKN 866993

ISIN US6541061031

Symbol NKE

Bernstein Research

Nike Outperform

15:41 Uhr
Nike Outperform
Nike Inc.
38,48 EUR 0,25 EUR 0,65%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nike auf "Outperform" mit einem Kursziel von 80 US-Dollar belassen. Mit Beginn des zweiten Quartals und der Fußball-WM im Sommer hätten Nike und Adidas ihre Produktinnovationen und Marketingaktivitäten deutlich verstärkt, schrieb Aneesha Sherman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Da die Aktien beider Sportartikelhersteller seit Jahresbeginn gefallen und die Stimmung gedämpft sei, könnten eine starke WM-Performance und ein Umsatzanstieg sowie eine gesteigerte Markenbekanntheit das Interesse der Anleger wecken und zu einer Neubewertung in den nächsten Monaten führen./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 00:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 04:01 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nike Outperform

Unternehmen:
Nike Inc.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 80,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 44,78		 Abst. Kursziel*:
78,65%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 45,07		 Abst. Kursziel aktuell:
77,50%
Analyst Name:
Aneesha Sherman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 68,88

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nike Inc.

15:41 Nike Outperform Bernstein Research
21.04.26 Nike Kaufen DZ BANK
13.04.26 Nike Hold HSBC
13.04.26 Nike Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.04.26 Nike Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

