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AstraZeneca Aktie

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Marktkap. 245 Mrd. EUR

KGV 27,55 Div. Rendite 1,71%
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Deutsche Bank AG

AstraZeneca Sell

10:51 Uhr
AstraZeneca Sell
Aktie in diesem Artikel
AstraZeneca PLC
156,30 EUR 1,20 EUR 0,77%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 11500 Pence auf "Sell" belassen. Emmanuel Papadakis ging in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar auf die Telefonkonferenz zur Jahrestagung der American Diabetes Association (ADA) ein. Im Fokus hätten die Studiendaten zu Elecoglipron gestanden./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 08:01 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AstraZeneca Sell

Unternehmen:
AstraZeneca PLC		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
115,00 £
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
154,35 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
164,49 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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