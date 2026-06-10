AstraZeneca Aktie
Marktkap. 245 Mrd. EURKGV 27,55 Div. Rendite 1,71%
WKN 886455
ISIN GB0009895292
Symbol AZN
AstraZeneca Sell
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 11500 Pence auf "Sell" belassen. Emmanuel Papadakis ging in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar auf die Telefonkonferenz zur Jahrestagung der American Diabetes Association (ADA) ein. Im Fokus hätten die Studiendaten zu Elecoglipron gestanden./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 08:01 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AstraZeneca Sell
|Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
115,00 £
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
154,35 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
164,49 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AstraZeneca PLC
|10:51
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|09.06.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.06.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|09.06.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.06.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:51
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|09.06.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.06.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|09.06.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.06.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.06.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.06.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.06.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.06.26
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|01.06.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:51
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|09.06.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|28.05.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|21.05.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|10.11.25
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG