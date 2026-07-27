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Deutsche Bank Aktie

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RBC Capital Markets

Deutsche Bank Outperform

12:11 Uhr
Deutsche Bank Outperform
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Bank AG
31,20 EUR 0,15 EUR 0,48%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Das Finanzinstitut habe die Erwartungen auf ganzer Linie übertroffen, schrieb Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vor allem die Investmentbanking-Sparte, aber auch die anderen Geschäftsbereiche hätten positiv überrascht. Die Kosten seien derweil wie prognostiziert ausgefallen./rob/la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:29 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:29 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Bank Outperform

Unternehmen:
Deutsche Bank AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
32,13 €		 Abst. Kursziel*:
8,95%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
31,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,20%
Analyst Name:
Anke Reingen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,94 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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