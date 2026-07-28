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DZ BANK

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15:46 Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für GSK von 2100 auf 2000 Pence gesenkt, aber krdie Einstufung auf "Halten" belassen. Die vorgelegten Quartalszahlen seien nur "Hintergrundmusik" gewesen angesichts der Vorstellung des Wachstumsbeschleunigungsplans des Pharmakonzerns, schrieb Elmar Kraus in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das neue Programm "Accelerate Growth" solle ab 2029 jährliche Einsparungen von 1,9 Milliarden Pfund erzielen, denen einmalige Kosten in Höhe von 2,4 Milliarden Pfdund gegenüberstünden. Das Gros der Einsparungen solle zur Wachstumsstimulierung in die Entwicklung der Spätphasen-Pipeline fließen./ck/rob/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 14:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 14:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: GSK Halten

Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
20,15 £		 Abst. Kursziel*:
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Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Elmar Kraus 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,88 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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