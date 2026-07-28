GSK Aktie
Marktkap. 91,68 Mrd. EURKGV 12,93 Div. Rendite 3,62%
WKN A3DMB5
ISIN GB00BN7SWP63
Symbol GLAXF
GSK Halten
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für GSK von 2100 auf 2000 Pence gesenkt, aber krdie Einstufung auf "Halten" belassen. Die vorgelegten Quartalszahlen seien nur "Hintergrundmusik" gewesen angesichts der Vorstellung des Wachstumsbeschleunigungsplans des Pharmakonzerns, schrieb Elmar Kraus in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das neue Programm "Accelerate Growth" solle ab 2029 jährliche Einsparungen von 1,9 Milliarden Pfund erzielen, denen einmalige Kosten in Höhe von 2,4 Milliarden Pfdund gegenüberstünden. Das Gros der Einsparungen solle zur Wachstumsstimulierung in die Entwicklung der Spätphasen-Pipeline fließen./ck/rob/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 14:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 14:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: GSK Halten
|Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
20,15 £
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Elmar Kraus
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,88 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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