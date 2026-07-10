DAX 25.077 +0,0%ESt50 6.262 -0,1%MSCI World 4.863 -0,1%Top 10 Crypto 8,1600 -1,7%Nas 26.282 +0,3%Bitcoin 54.720 -2,1%Euro 1,1425 +0,2%Öl 79,26 +4,3%Gold 4.063 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 SAP 716460 Volkswagen (VW) vz. 766403 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Allianz 840400 BYD A0M4W9 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Konflikt und Ölpreise im Blick: DAX stabil -- SMAG-Aktie enttäuscht bei IPO -- SK hynix, Samsung, Rheinmetall, Meta, Micron, Siemens Energy, BASF, SpaceX im Fokus
Top News
Robo-Advisor Vergleich - Die besten Robo-Advisor im Test Robo-Advisor Vergleich - Die besten Robo-Advisor im Test
Bayer-Aktie leichter: Jefferies belässt Bayer auf 'Hold' Bayer-Aktie leichter: Jefferies belässt Bayer auf 'Hold'
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

GSK Aktie

Kaufen
Verkaufen
GSK Aktien-Sparplan
22,82 EUR -0,21 EUR -0,91 %
STU
20,91 CHF -0,54 CHF -2,49 %
BRX
finanzen.net zero
GSK jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 92,21 Mrd. EUR

KGV 12,93 Div. Rendite 3,62%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3DMB5

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB00BN7SWP63

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol GLAXF

UBS AG

GSK Neutral

13:26 Uhr
GSK Neutral
Aktie in diesem Artikel
GSK PLC Registered Shs
22,82 EUR -0,21 EUR -0,91%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1940 Pence auf "Neutral" belassen. Der neue Chef des Pharmakonzerns dürfte neben den Zahlen auch ein Update zum Portfolio präsentieren, schrieb Matthew Weston am Freitag in seinem Ausblick. Bei den Zahlen selbst stünde nach der Schwäche im ersten Quartal das Geschäft mit Spezialpharmazeutika im Fokus./rob/niw/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 16:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: GSK Neutral

Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
19,40 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
19,56 £		 Abst. Kursziel*:
-0,82%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,64 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu GSK PLC Registered Shs

13:26 GSK Neutral UBS AG
08:01 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
09.07.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
30.06.26 GSK Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.06.26 GSK Underweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs

finanzen.net FTSE 100-Titel GSK-Aktie: So viel hätte eine Investition in GSK von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net Börse Europa in Rot: STOXX 50 beginnt die Montagssitzung in der Verlustzone
finanzen.net Erste Schätzungen: GSK öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 beginnt Handel mit Gewinnen
finanzen.net FTSE 100-Titel GSK-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in GSK von vor 10 Jahren verloren
finanzen.net Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 beginnt Montagshandel in der Gewinnzone
finanzen.net Börse Europa: STOXX 50 beendet den Donnerstagshandel im Plus
finanzen.net Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Verluste
RSS Feed
GSK PLC Registered Shs zu myNews hinzufügen