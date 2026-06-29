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Symbol GLAXF

Barclays Capital

GSK Underweight

09:31 Uhr
GSK Underweight
Aktie in diesem Artikel
GSK PLC Registered Shs
23,19 EUR 0,14 EUR 0,61%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für GSK von 1800 auf 1900 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst James Gordon liegt mit seiner Umsatz- und Ergebnisprognose für das zweite Quartal leicht über dem Konsens, wie er am Sonntag in seinem Ausblick auf den Zwischenbericht schrieb. Er berücksichtigte zudem die jüngste Übernahme von Nuvalent. Auf den US-Onkologiespezialisten dürfte sich auch das Portfolioreview der Briten fokussieren./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2026 / 21:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com

Zusammenfassung: GSK Underweight

Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
19,00 £
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
19,89 £		 Abst. Kursziel*:
-4,45%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
James Gordon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,57 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu GSK PLC Registered Shs

09:46 GSK Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:31 GSK Underweight Barclays Capital
29.06.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
15.06.26 GSK Neutral UBS AG
10.06.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
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