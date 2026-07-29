DAX 25.590 +0,5%ESt50 6.330 +1,3%MSCI World 4.798 +1,1%Top 10 Crypto 8,4010 +3,1%Nas 24.964 +2,1%Bitcoin 56.250 +0,9%Euro 1,1504 +0,4%Öl 89,44 -1,4%Gold 4.090 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Microsoft 870747 SAP 716460 adidas A1EWWW Infineon 623100 SpaceX A42D4F Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Micron Technology 869020 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Bilanzflut: DAX fester -- Wall Street im Plus -- BMW mit Gewinnrückgang -- adidas-Ergebnisentwicklung ausgebremst -- Microsoft überzeugt -- Meta, NVIDIA, AMD, Micron, Robinhood, T3 im Fokus
Top News
Ausblick: Reddit präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel Ausblick: Reddit präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Fast 40 Prozent verloren: Micron-Aktie steuert auf tiefrote Monatsbilanz zu Fast 40 Prozent verloren: Micron-Aktie steuert auf tiefrote Monatsbilanz zu
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

GSK Aktie

Kaufen
Verkaufen
GSK Aktien-Sparplan
22,68 EUR -0,57 EUR -2,45 %
STU
22,71 EUR -0,53 EUR -2,28 %
HAML
finanzen.net zero
GSK jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 94,72 Mrd. EUR

KGV 12,93 Div. Rendite 3,62%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3DMB5

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB00BN7SWP63

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol GLAXF

Deutsche Bank AG

GSK Hold

15:01 Uhr
GSK Hold
Aktie in diesem Artikel
GSK PLC Registered Shs
22,68 EUR -0,57 EUR -2,45%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für GSK nach Zahlen zum zweiten Quartal von 1950 auf 2000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der britische Pharmakonzern habe solide, aber unspektakulär abgeschnitten, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem habe der Kapitalmarkttag eine klare Botschaft der Zuversicht in Bezug auf die mittelfristigen Umsätze, die Margen und den vorangetriebenen Wiederaufbau der Pipeline vermittelt./rob/la/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com

Zusammenfassung: GSK Hold

Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
20,00 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
19,64 £		 Abst. Kursziel*:
1,83%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,94 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu GSK PLC Registered Shs

15:01 GSK Hold Deutsche Bank AG
29.07.26 GSK Halten DZ BANK
29.07.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
28.07.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
28.07.26 GSK Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs

finanzen.net STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verliert
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels freundlich
finanzen.net Pluszeichen in London: Börsianer lassen FTSE 100 steigen
finanzen.net STOXX 50 aktuell: STOXX 50 bewegt sich am Dienstagnachmittag im Plus
dpa-afx GSK-Aktie in Grün: Sparprogramm für mehr Geld für Forschung - Umsatz klettert
finanzen.net Zuversicht in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone
finanzen.net FTSE 100-Papier GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein GSK-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.net Ausblick: GSK vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
RSS Feed
GSK PLC Registered Shs zu myNews hinzufügen