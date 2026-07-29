Deutsche Bank Aktie
Marktkap. 58,13 Mrd. EURKGV 10,49 Div. Rendite 3,02%
WKN 514000
ISIN DE0005140008
Symbol DB
Deutsche Bank Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Bank nach Zahlen für das zweite Quartal von 34 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Bank habe die Erwartungen in voller Breite übertroffen, schrieb Mate Nemes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktienbewertung bleibe zu niedrig./mis/rob/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 18:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Deutsche Bank Buy
|Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
37,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
31,64 €
|Abst. Kursziel*:
16,94%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
31,44 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,68%
|
Analyst Name:
Mate Nemes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,51 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Deutsche Bank AG
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|29.07.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|29.07.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:36
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
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|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
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|Credit Suisse Group
|03.02.23
|Deutsche Bank Underperform
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|06.01.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|29.07.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.05.26
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.