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Deutsche Bank Aktie

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UBS AG

Deutsche Bank Buy

14:36 Uhr
Deutsche Bank Buy
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Bank AG
31,44 EUR 0,36 EUR 1,16%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Bank nach Zahlen für das zweite Quartal von 34 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Bank habe die Erwartungen in voller Breite übertroffen, schrieb Mate Nemes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktienbewertung bleibe zu niedrig./mis/rob/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 18:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Bank Buy

Unternehmen:
Deutsche Bank AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
31,64 €		 Abst. Kursziel*:
16,94%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
31,44 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,68%
Analyst Name:
Mate Nemes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,51 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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