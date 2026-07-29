Danone Aktie
Marktkap. 46,39 Mrd. EURKGV 27,19 Div. Rendite 2,93%
WKN 851194
ISIN FR0000120644
Symbol GPDNF
Danone Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Danone nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Sorgen seien übertrieben, schrieb Guillaume Delmas in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Wachstum auf vergleichbarer Basis des Lebensmittelkonzerns sollte sich nun beschleunigen./mis/rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 22:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 4kclip / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Danone Buy
|Unternehmen:
Danone S.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
95,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
69,88 €
|Abst. Kursziel*:
35,95%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
68,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
38,08%
|
Analyst Name:
Guillaume Delmas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
80,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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