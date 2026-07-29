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Danone Aktie

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68,80 EUR -1,82 EUR -2,58 %
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Marktkap. 46,39 Mrd. EUR

KGV 27,19 Div. Rendite 2,93%
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UBS AG

Danone Buy

14:06 Uhr
Danone Buy
Aktie in diesem Artikel
Danone S.A.
68,80 EUR -1,82 EUR -2,58%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Danone nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Sorgen seien übertrieben, schrieb Guillaume Delmas in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Wachstum auf vergleichbarer Basis des Lebensmittelkonzerns sollte sich nun beschleunigen./mis/rob/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 22:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 4kclip / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Danone Buy

Unternehmen:
Danone S.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
69,88 €		 Abst. Kursziel*:
35,95%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
68,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
38,08%
Analyst Name:
Guillaume Delmas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
80,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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