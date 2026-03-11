Danone Aktie
Marktkap. 46,81 Mrd. EURKGV 27,19 Div. Rendite 2,93%
WKN 851194
ISIN FR0000120644
Symbol GPDNF
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Aktien des Konsumgütersektors hätten nicht länger den Nimbus eines Anleihen-ähnlichen Investments, schrieb James Edwardes Jones am Dienstagabend. Das liege an der Abschwächung des Wachstums der Volumina, einhergehend mit dem sich abschwächenden Bevölkerungswachstum. Es handele sich hierbei nicht um ein vorübergehendes Phänomen, und die Unternehmen müssten erklären, wie sie sich in einer Welt schwachen Wachstums behaupten wollen./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 17:38 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 4kclip / Shutterstock.com
|Unternehmen:
Danone S.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
78,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
73,12 €
|Abst. Kursziel*:
6,67%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
71,86 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,54%
|
Analyst Name:
James Edwardes Jones
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
84,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
