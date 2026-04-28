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Symbol DLVHF

RBC Capital Markets

Delivery Hero Outperform

18:11 Uhr
Delivery Hero Outperform
Aktie in diesem Artikel
Delivery Hero
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Delivery Hero nach Quartalszahlen von 35 auf 30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Essenlieferdienst dürfte kurzfristig Profitabilität opfern, um seine Marktposition zu halten und vor allem in Südkorea weiter zu wachsen, schrieb Wassachon Udomsilpa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er kappte daraufhin seine mittelfristigen Ergebnisschätzungen. Die Aktie sei allerdings noch immer attraktiv bewertet./niw/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 09:54 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 09:54 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero

Zusammenfassung: Delivery Hero Outperform

Unternehmen:
Delivery Hero		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
20,57 €		 Abst. Kursziel*:
45,84%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
20,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
47,42%
Analyst Name:
Wassachon Udomsilpa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Delivery Hero

12:06 Delivery Hero Buy UBS AG
11:26 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
10:46 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:31 Delivery Hero Outperform RBC Capital Markets
09:31 Delivery Hero Overweight Barclays Capital
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