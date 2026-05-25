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WKN A2E4K4

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Symbol DLVHF

UBS AG

Delivery Hero Buy

08:01 Uhr
Delivery Hero Buy
Aktie in diesem Artikel
Delivery Hero
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Delivery Hero von 32 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Jo Barnet-Lamb sieht beim Essenslieferanten angesichts des Übernahmeinteresses der US-Unternehmen Uber und DoorDash nun einen klareren Weg, um den wahren Wert herauszukristallisieren. Er strich daher den bisherigen Konglomeratsabschlag auf die Summe-aller-Teile-Bewertung (SOTP) komplett, wie er in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar schrieb./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 06:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 06:39 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero

Zusammenfassung: Delivery Hero Buy

Unternehmen:
Delivery Hero		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
38,43 €		 Abst. Kursziel*:
17,10%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
38,06 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,23%
Analyst Name:
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:01 Delivery Hero Buy UBS AG
26.05.26 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
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25.05.26 Delivery Hero Overweight Barclays Capital
25.05.26 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
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