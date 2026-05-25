Barclays Capital

GSK Underweight

12:51 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1800 Pence auf "Underweight" belassen. Analyst James Gordon ging am Montagabend auf die aktuellen US-Verkaufszahlen ein. Der Absatz des Krebsmittels Blenrep sei zuletzt gestiegen, die wöchentlichen Schwankungen hielten jedoch an. Die HIV-Prävention Apretude laufe schleppend, wohl wegen der Gilead-Konkurrenz, und das Asthmamittel Exdensur müsse noch richtig anlaufen./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2026 / 19:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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