GSK Aktie
Marktkap. 88,51 Mrd. EURKGV 12,93 Div. Rendite 3,62%
WKN A3DMB5
ISIN GB00BN7SWP63
Symbol GLAXF
GSK Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1800 Pence auf "Underweight" belassen. Analyst James Gordon ging am Montagabend auf die aktuellen US-Verkaufszahlen ein. Der Absatz des Krebsmittels Blenrep sei zuletzt gestiegen, die wöchentlichen Schwankungen hielten jedoch an. Die HIV-Prävention Apretude laufe schleppend, wohl wegen der Gilead-Konkurrenz, und das Asthmamittel Exdensur müsse noch richtig anlaufen./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2026 / 19:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: sergign / Shutterstock.com
Zusammenfassung: GSK Underweight
|Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
18,00 £
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
22,42 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
James Gordon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,42 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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