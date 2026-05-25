DAX 25.268 -0,5%ESt50 6.092 -0,7%MSCI World 4.813 -0,1%Top 10 Crypto 9,8280 +0,3%Nas 26.344 +0,2%Bitcoin 66.278 -0,2%Euro 1,1641 +0,0%Öl 98,66 +2,5%Gold 4.512 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 D-Wave Quantum A3DSV9 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Plug Power A1JA81 Microsoft 870747 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Angriff im Iran trotz Waffenruhe: DAX belastet -- Nordex erhält Megaauftrag -- Sivers Semiconductors, Infineon, STMicro, Ferrari, Softbank, Merck, SK hynix, Samsung, D-Wave im Fokus
Top News
IREN: Vom Bitcoin-Miner zum Rückgrat des KI-Booms - Paul Tudor Jones hat Beteiligung um 57 % aufgestockt! IREN: Vom Bitcoin-Miner zum Rückgrat des KI-Booms - Paul Tudor Jones hat Beteiligung um 57 % aufgestockt!
Verbraucher aufgepasst - Neuerungen & Gesetze: Das ändert sich ab Juni 2026 Verbraucher aufgepasst - Neuerungen & Gesetze: Das ändert sich ab Juni 2026
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

GSK Aktie

Kaufen
Verkaufen
GSK Aktien-Sparplan
22,25 EUR -0,04 EUR -0,18 %
STU
22,36 EUR +0,04 EUR +0,18 %
HAML
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 88,51 Mrd. EUR

KGV 12,93 Div. Rendite 3,62%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3DMB5

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB00BN7SWP63

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol GLAXF

Barclays Capital

GSK Underweight

12:51 Uhr
GSK Underweight
Aktie in diesem Artikel
GSK PLC Registered Shs
22,25 EUR -0,04 EUR -0,18%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1800 Pence auf "Underweight" belassen. Analyst James Gordon ging am Montagabend auf die aktuellen US-Verkaufszahlen ein. Der Absatz des Krebsmittels Blenrep sei zuletzt gestiegen, die wöchentlichen Schwankungen hielten jedoch an. Die HIV-Prävention Apretude laufe schleppend, wohl wegen der Gilead-Konkurrenz, und das Asthmamittel Exdensur müsse noch richtig anlaufen./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2026 / 19:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: sergign / Shutterstock.com

Zusammenfassung: GSK Underweight

Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
18,00 £
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
22,42 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
James Gordon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,42 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu GSK PLC Registered Shs

12:51 GSK Underweight Barclays Capital
05.05.26 GSK Outperform Bernstein Research
30.04.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
30.04.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
30.04.26 GSK Underweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs

finanzen.net FTSE 100-Wert GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GSK von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net Optimismus in Europa: STOXX 50 klettert letztendlich
finanzen.net Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 legt zum Start den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Aufschläge in Europa: STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels fester
finanzen.net FTSE 100-Papier GSK-Aktie: So viel hätten Anleger an einem GSK-Investment von vor einem Jahr verdient
finanzen.net FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 schwächelt zum Start des Freitagshandels
finanzen.net Aufschläge in Europa: STOXX 50 bewegt letztendlich im Plus
finanzen.net STOXX-Handel: STOXX 50 am Donnerstagnachmittag mit positivem Vorzeichen
RSS Feed
GSK PLC Registered Shs zu myNews hinzufügen