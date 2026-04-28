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DZ BANK

GSK Halten

18:41 Uhr
GSK Halten
Aktie in diesem Artikel
GSK PLC Registered Shs
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat das Kursziel für GSK nach Quartalszahlen von 2200 auf 2100 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die avisierte Verbesserung der Profitabilität und das Umsatzziel für 2031 würden vom Markt angezweifelt, schrieb Elmar Kraus in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. "Mindestens bis zum für die Jahresmitte angekündigten Strategie-Update bleiben wir daher an der Seitenlinie", so der Experte./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 17:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 17:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com

Zusammenfassung: GSK Halten

Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
19,18 £		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Elmar Kraus 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,14 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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