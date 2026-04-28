GSK Aktie
Marktkap. 92,84 Mrd. EURKGV 12,93 Div. Rendite 3,62%
WKN A3DMB5
ISIN GB00BN7SWP63
Symbol GLAXF
GSK Halten
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat das Kursziel für GSK nach Quartalszahlen von 2200 auf 2100 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die avisierte Verbesserung der Profitabilität und das Umsatzziel für 2031 würden vom Markt angezweifelt, schrieb Elmar Kraus in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. "Mindestens bis zum für die Jahresmitte angekündigten Strategie-Update bleiben wir daher an der Seitenlinie", so der Experte./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 17:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 17:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com
Zusammenfassung: GSK Halten
|Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
19,18 £
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Elmar Kraus
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,14 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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