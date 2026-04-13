GSK Aktie
Marktkap. 99,87 Mrd. EURKGV 12,93 Div. Rendite 3,62%
WKN A3DMB5
ISIN GB00BN7SWP63
Symbol GLAXF
GSK Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat GSK nach aktuellen Studiendaten zum Antikörper B7-H4 gegen resistente Ovarialkarzinome mit einem Kursziel von 1900 Pence auf "Underweight" belassen. Die Daten signalisierten eine wettbewerbsfähige Wirksamkeit des Antikörpers sowohl bei Eierstock- als auch bei Gebärmutterhalskrebs, auch wenn die Datenlage noch in den Anfängen steckt und die Messlatte für eine Abgrenzung zur Konkurrenz immer höher gelegt wird, schrieb James Gordon am Montagnachmittag./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 15:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 15:40 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: dedek / Shutterstock.com
Zusammenfassung: GSK Underweight
|Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
19,00 £
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
21,79 £
|Abst. Kursziel*:
-12,80%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
James Gordon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,14 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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