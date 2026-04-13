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Symbol GLAXF

Barclays Capital

GSK Underweight

09:46 Uhr
GSK Underweight
Aktie in diesem Artikel
GSK PLC Registered Shs
24,98 EUR 0,05 EUR 0,20%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat GSK nach aktuellen Studiendaten zum Antikörper B7-H4 gegen resistente Ovarialkarzinome mit einem Kursziel von 1900 Pence auf "Underweight" belassen. Die Daten signalisierten eine wettbewerbsfähige Wirksamkeit des Antikörpers sowohl bei Eierstock- als auch bei Gebärmutterhalskrebs, auch wenn die Datenlage noch in den Anfängen steckt und die Messlatte für eine Abgrenzung zur Konkurrenz immer höher gelegt wird, schrieb James Gordon am Montagnachmittag./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 15:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 15:40 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: dedek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: GSK Underweight

Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
19,00 £
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
21,79 £		 Abst. Kursziel*:
-12,80%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
James Gordon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,14 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu GSK PLC Registered Shs

09:46 GSK Underweight Barclays Capital
13.04.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
13.04.26 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
13.04.26 GSK Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10.04.26 GSK Neutral UBS AG
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