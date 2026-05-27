Akzo Nobel Aktie
Marktkap. 8,98 Mrd. EURKGV 15,94 Div. Rendite 3,34%
WKN A2PB32
ISIN NL0013267909
Symbol AKZOF
Akzo Nobel Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Akzo Nobel mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Neutral" belassen. Die aktuelle Situation erinnere stark an den Übernahmeversuch von PPG im Jahr 2017, schrieb Christian Bell am Donnerstag anlässlich der laut Akzo zurückgewiesen Offerte von Nippon Paint und Sherwin-Williams. Ein Weg am Willen des Managements vorbei erscheine schwer gangbar. Niederländische Gerichte hätten der Führung bezüglich ihrer Entscheidungen in der Vergangenheit den Rücken gestärkt. Bell geht davon aus, dass zunächst die laufende Fusion mit Axalta an den Aktionären scheitern müsste und dann die Übernahmeinteressenten ihr Angebot in vielerlei Hinsicht aufbessern müssten./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 05:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: sergign / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Akzo Nobel Neutral
|Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
65,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
64,74 €
|Abst. Kursziel*:
0,40%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
64,04 €
|Abst. Kursziel aktuell:
1,50%
|
Analyst Name:
Christian Bell
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
56,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Akzo Nobel N.V.
|13:36
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|27.05.26
|Akzo Nobel Equal Weight
|Barclays Capital
|20.05.26
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
|Akzo Nobel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.04.26
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|13:36
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|27.05.26
|Akzo Nobel Equal Weight
|Barclays Capital
|20.05.26
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
|Akzo Nobel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.04.26
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.04.26
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.02.26
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.02.26
|Akzo Nobel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.26
|Akzo Nobel Buy
|Deutsche Bank AG
|17.12.18
|Akzo Nobel Reduce
|Kepler Cheuvreux
|13.12.18
|Akzo Nobel Reduce
|HSBC
|27.03.18
|Akzo Nobel Reduce
|Kepler Cheuvreux
|30.03.17
|Akzo Nobel Sell
|Baader Bank
|10.07.14
|Akzo Nobel Sell
|UBS AG
|13:36
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|27.05.26
|Akzo Nobel Equal Weight
|Barclays Capital
|20.05.26
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
|Akzo Nobel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.04.26
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG